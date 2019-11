SÚLYOS BALESET: Kirepült a kocsiból a sofőr, 10 méterre találták meg

A nedves úttesten megcsúszhatott a 28 éves férfi kocsija, majd vélhetően többször is átfordult, mielőtt az árok falának csapódott a rimaszombati járásbeli Rimavská Píla község kataszterében. A rimakokavai sofőr minden valószínűség szerint nem volt bekötve, ugyanis kirepült. A kocsitól mintegy tíz méterre az erdőben találták meg.

Pavel Krajňák, a tűzoltók bevetési parancsnoka ezt megerősítette, ahogy azt is, hogy ők segítettek a sérültet berakni a mentőautóba.

Mivel az autón minden ablak be volt törve, azt sem tudi, melyiken repült ki, az mindenesetre hatalmas szerencse, hogy a kocsi nem nyomta agyon.

Így is súlyosan megsérült, belső sérülésekre is gyanakodtak a mentők a Joj TV szerint. Mentőhelikopter is érkezett érte, de nem tudott leszállni. Katarína Načiniaková mentőszóvivő szerint a rimaszombati kórházba szállították.

A helyszínen nem tudták megszondáztatni a sofőrt, ezért vért vettek tőle. Mária Faltániová rendőrszóvivő pedig elárulta, hogy az előzetes információk szerint a férfi ittasan vezetett.

(Joj TV)