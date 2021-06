Súlyos következménye lehet, ha a hőségben valaki az autóban hagyja a gyerekét

A rendőrség kiemelte, akár börtönbüntetés is járhat azért, ha a gyereket a hőségben az autóban hagyják. Ebben az esetben egytől öt évig terjedő börtönbüntetés fenyeget, 6 éven aluli gyerek esetében ez pedig akár 10 év is lehet. A belügyminisztérium weboldala szerint az illetőt emellett testi sértéssel és halálokozással is meggyanúsíthatják.

Amennyiben állatot hagynak az átforrósodott autóban, kihágásként ezer eurós bírság szabható ki.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a hőségben pár perc is elegendő ahhoz, hogy a szervezet dehidratálódjon, ami súlyos következményekhez vezethet, a zárt gépkocsiban ráadásul rendkívül gyorsan emelkedik a hőmérséklet.



