Súlyos problémáik adódhatnak az autótulajdonosoknak, akik nem fizették be a kötelező biztosítást

A kötelező gépjármű-biztosítás befizetésének elmulasztása miatt nemcsak a rendőrök szabhatnak ki büntetéseket. A súlyosabb problémák akkor történnek, amikor a befizetést elhalasztó autótulajdonos balesetet okoz, ekkor ugyanis a biztosító nem köteles megtéríteni az okozott károkat.

„A sofőr köteles magánál tartani a járművezetéshez szükséges érvényes iratokat, és ezek közé tartozik a kötelező biztosításról szóló igazolás is”

– közölte Denisa Baloghová rendőrségi szóvivő.

Amennyiben a sofőr nem tudja felmutatni a kötelező biztosításról szóló igazolást, a rendőr akár 50 euróra is büntetheti, jogi úton pedig ez az összeg akár 100 euróra is felkúszhat. Baloghová hozzátette, ilyen esetben a rendőrnek jogában áll bevonni a gépjármű dokumentumait, valamint a rendszámtáblát is.

A rendőrök a közúti ellenőrzés során csak az úgynevezett fehér kártyát ellenőrzik, nem pedig az összeg befizetéséről kiállított bizonylatot.

A rendőröknek ezáltal nehezebb kiszűrniük azokat a sofőröket, akiknek tartozásuk van a biztosító felé, a fehér kártyát ugyanis egy évre előre állítják ki a biztosító ügyfeleinek.

„A járőrök csak bizonyos mértében rendelkeznek információkkal arról, hogy a sofőr befizette-e a kötelező biztosítást, ezek pedig nem biztos, hogy tartalmazzák az aktuális és érvényes adatokat. A lekérdezési folyamat hosszadalmas és nem minden rendőrhöz jut el időben az információ” – magyarázta a noviny.sk-nak Petar Lazarov belügyminisztériumi szóvivő.

A rendőrökön kívül a körzeti közlekedésrendészeti hivatalok is megbüntethetik azokat a sofőröket, akik elmulasztották a kötelező biztosítás befizetését: 16,60 eurótól akár 3 223 euróig is terjedhet a büntetés.

„Ez a büntetés bizonyos esetekben kimagasló is lehet, akár több száz euró, ezért is érdemes a biztosítást befizetni” – véli Milan Ficek ügyvéd.



