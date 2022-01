Súlyos tömegbaleset Csehországban: 40 kamion és személyautó karambolozott az autópályán (FOTÓK+VIDEÓ)

Az első információk még arról szóltak, hogy 10 kamion és 15 személykocsi ütközött, később a rendőrség pontosította, hogy 40 járműről van szó. Más információk megint 36 járműről – 14 kamionról, 2 teherautóról és 20 személykocsiról szólnak. Az összetört járművek 150 méteres részen torlódtak fel.

A TV Nova szerint hat személy sérült meg, két személyt közepesen súlyos, további kettőt pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A többieket a helyszínen látták el. Hogy a mentőhelikopter le tudjon szállni, a rendőrség mindkét irányban lezárta az autópályát.

Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,

2 ošetření na místě

2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)

2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo