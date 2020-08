A szlovák biztonsági őr, aki több lopott kocsit talált már meg, mint bármelyik rendőr

Három hónapig tartott a Hakatron kifejlesztése és 15 ezer eurójába került, ugyanakkor ingyen letölthető. Pillanatnyilag csak iPhone-okra, de hamarosan Android operációs rendszerrel bíró telefonokra is. Štefan Farkaš applikációján keresztül nyolc európai állam közútjain leplezhetik le a lopott autókat.

A Nový Čas-nak nyilatkozva elmondta, hogy

korábban egy cseh milliárdos biztonsági csapatának vezetője is volt, 11 éven keresztül dolgozott mellette és rengeteg tapasztalatot szerzett a vagyonvédelem területén.

Miután specialistává vált ezen a téren, Szlovákiába visszatérve élni akart ezzel, viszont rájött, hogy itt a vagyonvédelem területén rendkívül alacsonyak a fizetések.

Biztonsági őrként kezdett dolgozni egy pozsonyi cégnél, szabadidejét viszont az említett területnek szentelte.

"25 bűnügyi nyomozót és korábbi rendőrt hoztam össze a HAKA polgári társulás keretében, és velük együttműködve segítek felkutatni az embereknek az ellopott autóikat. Az aktív rendőrökkel való együttműködés is tökéletes, mivel a rendőrök már a lopott kocsi bejelentésekor ajánlják a HAKA-t, amit ezúton is köszönök nekik. Éppen most sikerült lelepleznünk a 222. lopott járművet" - fejtette ki.