Szlovákiában a legdrágább a benzin, és az is lehet, hogy 100 eurót kell majd fizetnünk, hogy megtankolhassuk a kocsinkat

Éppen egy éve átlagban 1,2 eurót perkáltunk le a benzinkutaknál egy liter üzemanyagért, ami már akkor is kicsit soknak tűnhetett, hiszen pár hónappal korábban még egy euró volt az ára. Aztán jött 2021, és megszaladtak a díjtételek. Szinte minden héten felfelé kúszott a tarifa, mire elérte a jelenlegi másfél eurós szintet. És már látni, hogy sajnos nincs megállás.

Most 88 amerikai dollárba kerül egy hordónyi kőolaj, ami heteken belül 90 fölé emelkedhet, és ha a globális fogyasztás nem lankad, nem lehet kizárni, hogy a világpiaci ár100 dollárra emelkedik - véli Boris Tomčiak elemző. A JPMorgan még ennél is tovább megy: a bank becslése szerint az év végére akár 125 dollárt is elérheti a fekete arany hordónkénti ára. Ha ez tényleg így lesz, akkor Szlovákiában 1,80 eurót kellene fizetnünk egy liter üzemanyagért. Ez már olyan árszínvonalat jelentene, ami sok ország számára elfogadhatatlan lenne, és ezért a globális fogyasztás csökkenésnek indulna, ami az árakban is megmutatkozna, véli Tomčiak.

A befektetési bank azonban nem szívbajoskodik, azt is megnézte, mi történne, ha 150 dollára lőne ki a kőolaj ára. Ilyen helyzetben literenként már majdnem 2 eurót kellene perkálnunk a kutakon. Jelenleg egy 50 literes tartály megtankolása 75 eurót kóstál, ami 1,80 eurós árnál már 90 euróba kerülne. 2 eurós szintnél meg már 100 eurót kellene áldoznunk egy teli tankra.

A lengyel és a magyar kormány már lépett, és hatóságilag befagyasztotta az üzemanyagárat. Így a régióban nálunk a legdrágább a benzin, és a gázolaj meg csak Ausztriában és Csehországban drágább.

(tvnoviny)