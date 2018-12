SZÖRNYŰ TRAGÉDIA: 40 éves negyedi családapa vesztette életét Gúta mellett

Fotó: Nový Čas

Pénteken kora este a Gúta és Komárom közti úton, Keszegfalva közelében egy 20 éves fiatal, Richard kezdett előzni egy kocsisort, de közben szemből is jött egy autó. Már nem tudták elkerülni a karambolt, emiatt pedig mindkét autó nekirepült a 40 éves negyedi férfi Feliciájának, amely ezután belerohant egy fába.

"A sofőr többszörös sérülést szenvedett, mesterséges altatásban szállították a komáromi kórházba. A másik két sofőr közepesen súlyos sérüléseket szenvedett, őket szintén kórházba vitték" - árulta el a Nový Čas érdeklődésére Alena Krčová mentőszolgálati szóvivő.

Zoltán viszont feladta a harcot, nem tudták megmenteni az életét, a kórházban elhunyt. A rendőrség büntetőeljárást kezdeményezett az ügyben - közölte Renáta Čuháková nyitrai rendőrszóvivő.

A Nový Čas megkérdezte az elhunyt férfi feleségét, akit rettentően sokkoltak a történtek. Anikó elmesélte, hogy mielőtt elindult, Zoltán azt kérdezte tőle, mit kér karácsonyra. Elmondta azt is, hogy a kislányuknak már vett egy kiskutyát, amit egy héttel korábban már meg is kapott. "Fenn van már díszítve az egész lakás, már sütöttünk is. Nem is akarok hazamenni. El sem hiszem, ő volt a legjobb ember a világon. Rengeteg barátja volt, a nyáron ünnepeltük a negyvenesét, itt kellene lennie mellettünk" - folytatta az elhunyt özvegye.

Hozzátette, kislányuk, Natália még fel sem tudta dolgozni, ami történt, még csak nem is sírt. "Azt akarom, hogy ott fenn tudja, hogy nagyon szeretjük, és soha nem felejtjük. Mindig itt marad velünk."

(Nový Čas)