Tesla bérlés, pofonegyszerűen

Tudtad, hogy ma már Magyarországon sem nagy ördöngösség egy Tesla bérlése? De miért érdemes egyáltalán Teslát bérelni? Ha pedig rászánod magad, akkor mi is ennek a menete? Ne aggódj, segítek neked mindenben, hogy te is hamarosan egy Tesla volánja mögül menőzhess a zöld lámpánál pillanatok alatt gyorsulva (szigorúan) ötvenre.

Kinek való a Tesla bérlés?

Mindenkinek, aki szeretne Teslát vezetni, és máshogy nem tudná ezt megoldani. Persze ezenkívül még számos esetben jó, hogy van lehetőség Tesla bérlésére. Aki vágyik egy Teslára, szinte sóvárog utána, az még egyáltalán nem biztos, hogy meg is tudja venni. Bár vannak lízingmegoldások, hogy minél többen Teslához jussanak, de van, akinek ez sem opció. Neki például egy életre szóló élmény lehet egy akárcsak 24 órás Tesla bérlés is.

Ugyanakkor annak lehet a leghasznosabb, aki Tesla vásárláson töri a fejét, de még nem vezetett egyetlen Teslát sem. Ilyenkor egy pár napos bérlés során meg tud ismerkedni a Tesla akár több modelljével is. Ez pedig óriási fegyvertény a döntés meghozása tekintetében. Így fog tudni igazán felelős és biztos döntést hozni, hogy melyik modellt szeretné igazán.

De ugyanígy annak is kiváló lehetőség egy Tesla bérlés, aki esküvőre szeretne egy nagyon mutatós, menő autót bérelni. Akár fotózásokhoz is kiváló lehet, eléggé fotogének a Teslák. És akkor ott vannak még a céges rendezvények is, melyek fényét nagyon meg tudja emelni egy Tesla jelenléte.

Hogy is megy ez az egész bérlés?

Amikor autót bérelsz, főleg, ha egy ilyen nagy értékű autót, szükséged lesz egy nagyobb összegre, amit kaucióként otthagysz a bérbeadónál. Általában ez pár százezer forint, mely nagy összegnek tűnhet. De ha belegondolsz, hogy hány milliós autót hozol el, akkor már nem is annyira nagy az összeg. És természetesen ez az összeg egy az egyben vissza is jár.

Ha Model 3-at akarsz venni, akkor mindenképp a 101 EV Parktól bérelj Teslát. Méghozzá azért, mert náluk ki tudod próbálni a következő három típusát is: Standard Range+, Long Range, Performance. Náluk egyszerűen egy űrlap kitöltésével jelezheted igényed, majd felhívnak, és a megbeszélt időpontban már mehetsz is az autóért. Napi 300 km-t mehetsz plusz díj nélkül az autóval, de ezt túl is lépheted plusz díj ellenében. Ha saját autóval mész a Tesláért, akkor addig az autódat náluk is hagyhatod. Ha Tesla Model 3 vétel előtt állnék egy dilemmával, hogy milyet vegyek, biztos kihasználnám ezt a lehetőséget. Ez garantáltan helyre teszi az emberben, hogy melyik a számára legmegfelelőbb modell.

Miért épp Teslát bérelj?

Ezt a kérdést talán már megválaszoltam a fentiekben. De azért leírom még, hogy a Tesla nagyon menő, jól gyorsul, jól mutat, de presztízs is bármiféle kapcsolatba kerülni vele. Ugyanakkor előfordulhat, hogy te nem vagy annyira Tesla őrült, mint mások, és csak ki szeretnéd próbálni, milyen elektromos autót vezetni. A 101 EV Parknál már letesztelheted a Volkswagen ID.3 Pro Performance modellt is.

