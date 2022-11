Tizenegy luxusautót amortizált le a részeg sofőr, elképesztő mesékkel próbálta magát tisztára mosni

A személykocsi lerepült az útról, átvágott egy füves területen, majd egy autókereskedés területén landolt. A jármű a külső parkolóban két autónak is nekicsapódott, miközben többször is átfordult. A szétvágódó törmelékek több járműben is kárt tettek.

A kocsit egy 44 éves ukrán férfi vezette. Az esetet követően őt és 42 éves feleségét is kórházba kellett szállítani – utóbbi komolyabb sérüléseket szenvedett. A férfi szervezetében 1,5 ezrelék alkoholt állapítottak meg, ennek ellenére mégsem gyanúsíthatták meg.

A sofőr ugyanis azt állította, hogy nem ő vezetett, noha a biztonsági kamerák felvételei nem ezt igazolták. Az ügyben így szakértői véleményezést kellett végrehajtani, ezért történhetett meg, hogy csak most gyanúsították meg, mégpedig alkohol befolyása alatt történő veszélyeztetéssel.

A férfi egyebek mellett járműve rossz műszaki állapotára is panaszkodott, a jogosítványát csak négy hónappal a történtek után vonták be. A baleset során összesen 11 járművet rongált meg, a keletkezett kár elérte a 150 ezer eurót. Csakhogy mivel a vétkes sofőr nem rendelkezett kötelező járműbiztosítással, az okozott kárt nem tudta hogyan kifizetni.



