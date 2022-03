TRAGÉDIA: 18 éves fiatal lépett ki a Passat elé, nem élte túl

A rendőrség információi szerint este kilenc óra előtt a 20-as úton, Zelený dvor környékén történt az eset. A fiatal szörnyethalt a gázolás következtében. Megszondázták a Volkswagen Passat 30 éves sofőrjét, de ő nem fogyasztott alkoholt. Az elhunyt esetében erre csak a boncolás után derülhet fény.

A rendőrség közlekedésügyi szakértő bevonásával kezdeményezett büntetőeljárást.

A rendőrség figyelmeztetett arra is, hogy az érintett útszakaszt a gyalogosok nagyon fegyelmezetlenül használják átkelésre, ezzel pedig magukat és a járművezetőket is veszélybe sodorják. A péntek esti esetnél is olyan helyen próbált átkelni a fiatal, ahol az tilos, ráadásul nem viselt magán semmilyen fényvisszaverő elemet.

