Túlságosan megbízott a GPS-ben a részeg nő, durva következménye lett

A GPS hasznos segítség lehet a sofőröknek, de nem mindig működik pontosan, adott esetben pedig olyan helyre is vezetheti az autót, ahol semmi keresnivalója nem volna.

Április 20-án, szombaton egy 63 éves asszonnyal is hasonló történhetett, azt állította ugyanis, hogy elromlott az autójában használt navigáció, és emiatt okozott balesetet. Először egy parkoló autón keresztül vezette őt, aminek neki is hajtott, majd két táblát is kidöntött egy körforgalomban.

Utólag kiderült, a GPS valóban frissítésre szorult, ráadásul a sofőr erősen ittas állapotban volt: szervezetében 2,19 ezrelék alkoholt mértek.

A rendőrség eljárást indított.



