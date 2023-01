Váratlan helyzet a szlovákiai benzinkutakon – a benzin ára vészesen közelít a gázolajéhoz

Alig telt el néhány nap a legutóbbi drágulás óta, most ismét emelkedett a benzin ára Szlovákiában – írja a TV Noviny .

Korábban hosszú stagnálás jellemezte az üzemanyagárakat Szlovákiában, mígnem január közepén mozgásba lendültek. A benzin drágább lett, a gázolaj viszont olcsóbb. Az elmúlt hétvégén is átírták az árakat a benzinkutakon, és ismét a benzin húzta a rövidebbet. Most viszont még egy hétnek sem kellett eltelnie, és újabb drágulást jegyezhetünk fel. A benzin ára így jelenleg 1,59 euró literenként.

Lukáš Lipovský, az XTB elemzője szerint mindez Kína újjáéledésének köszönhető. Az ottani kormány ugyanis felhagyott a zéró covid-politika szigorú érvényesítésével, ami lehetővé tette az ország számára a gazdasági fellendülést, ez pedig az üzemanyag-kereslet növekedéséhez vezetett.

A gázolajat illetően korábban a szakértők drágulást jósoltak, de pont az ellenkezője történt, most pedig nem is változott az ára. Szlovákiában így a dízelt literenként 1,62 euróért tankolhatjuk. Lipovský ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a szlovák piacot továbbra is elsősorban az orosz kőolaj táplálja, aminek az ára egyre csökken, ennek köszönhetően pedig a gázolaj ára stabilizálódott a benzinkutakon.



(tvnoviny.sk)