Vigyázat, jövök, te pedig maradsz! – bunkóra sikerült a parkolás az egyik dunaszerdahelyi ovi előtt

Olvasói felvétel

Az egyik dunaszerdahelyi óvoda parkolójában sem volt jobb a helyzet kedden reggel, olvasónk ráadásul egy dühítő parkolásra is felhívta a figyelmet.

"Úgy állt be a kocsijával, hogy az üres parkolóba ne férjen be senki, ráadásul a mellete álló kék Fabiát is blokkolta a kijárásban. Nem értem, miért hiszik az emberek, hogy ha nagyobb a kocsijuk, rájuk nem vonatkoznak a szabályok. Sajnos ilyen példat tanulnak a gyerekek" – panaszkodott olvasónk, aki a fenti felvételt is küldte.



(para)