A világon bárhol találkozhatunk a balázsfai autótervező felnijeivel! (VIDEÓ)

A 27 éves balázsfai (Dunaszerdahelyi járás) autótervező, Jónás Attila már gyerekkorában is imádott kisautókat rajzolni, és már akkor konkrét elképzelései voltak a jövőjét illetően. Rajzkurzusokra járt, néptáncot is tanult, de mindig visszatért a rajzoláshoz, abban tudta ugyanis igazán kiélni a kreativitását.

A rengeteg munkának és a precíz hozzáállásnak 2020-ban érett be a gyümölcse: a Mercedes Jónás Attila három felnitervét is kiválasztotta, és ezekkel mutatta be az idén megjelent legújabb autóit. A fiatal csallóközi tehetséggel a kezdetekről, az egyetemi éveiről, pályafutásának legfontosabb állomásairól és a Mercedesnél elért sikereiről beszélgettünk:

Attila tehetségére elsőként Kordos József, a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola rajztanára figyelt fel, majd később a Kodály Zoltán Alapiskola rajzpedagógusa, Fodor Mária is foglalkozott vele. A középiskolai tanulmányait a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumban kezdte, egy évvel később azonban átlépett a kassai Márai Sándor Gimnázium művészeti tagozatára, ahol Fecsó Szilárd karolta fel.

Mindössze 17 éves volt, amikor az Orange Alapítvány Esély a tehetségeknek című pályázati programjában bekerült a pályaműve a legsikeresebb pályázatok közé, ez pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy elindult a formatervezői úton. Támogatást szerzett ugyanis 3D-s tervezői kurzusra és az ehhez szükséges, nem olcsó programok beszerzésére.

A gimnázium után, néhány sikertelen felvételit követően még abban az évben bejutott a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre (MOME).

„Úgy mentem oda, hogy már nincs mit vesztenem, az segített, hogy minden felvételin kaptam visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy még mit lenne érdemes átdolgoznom, illetve sokat köszönhetek az akkori diáktársamnak, Sátor Dénesnek és tanáromnak, Komjáti Zsoltinak, akiktől ugyancsak számos jó tanácsot kaptam, és ennek együttes hatására végül sikerült felvételt nyernem” – emlékszik vissza.

Az alapképzést formatervezői szakon kezdte, majd a harmadik év első félévében a legnagyobb örömére már volt járműtervezési feladat. Először egy jövőbeli járművet tervezett, ami annyira megtetszett az egyetemmel együttműködő Mercedes tervezőinek, hogy Németországban ki is nyomtatták neki a 3D-s modellt.

A MOME és a Mercedes közötti együttműködés lehetővé tette, hogy Attila a Mercedes-Benz németországi, sindelfingeni tervezőstúdiójában végezze el a féléves gyakorlatát. „2016 júniusától november végéig tartott a gyakorlat, a Lights and parts részlegre kerültem, ahol például az autó lámpáját, visszapillantó tükrét, felnijét és sok más apró részletét tervezik” – meséli.

Autótervezésben az első sikerei a 2017-es Genfi Autószalonhoz kötődnek, ott jelent meg ugyanis a gyakorlaton tervezett visszapillantó kamerája és ablaktörlője.

„Akkor még nem igazán voltam jártas a felnitervezésben, az első hónapok azzal teltek, hogy megtanították nekem, milyen szabályokat kell követni. Másfél hónap után kezdtem olyan terveket csinálni, amelyekre azt mondták, hogy ezek már jók” – mondja, majd hozzáteszi, ez különösen izgalmas feladatnak bizonyult számára, hiszen mindig precizitásra törekszik és szeret problémákat megoldani.

Ekkor készült az a bizonyos három felni is, amelyet végül a Mercedes dizájnmenedzserei is kiválasztottak és ezekkel mutatták be az újonnan kiadott autókat.

2020 márciusában kapta meg az e-mailt a szabadalmi kérvényekről, de akkor még nem tudta, hogy pontosan melyik felnikről van szó. Nem sokkal később az Motor1 kémfotóin látta viszont a felnijeit. „Ez nagy öröm volt számomra, mert míg a visszapillantó kamerát csak egy autóra készítették el, a felnit már viszontláthatom az utcán bármikor a jövőben. Októberben a Mercedes feltöltötte a weboldalára a konfigurálható autók közé az új S-osztályt, ahol megláttam a második felnit. Ekkor már gondoltam, hogy melyik lesz a harmadik, amit kiválasztanak” – mondja, majd hozzáteszi, maga sem hitt a szemének, amikor a legdrágább Mercedesen, a Maybach S-osztályon meglátta a felnijét.

Attila beavatott bennünket a tervezés gyakorlati részébe is. „Amikor egész autót rajzolunk, akkor általában papírt és ceruzát fogunk, majd beszkenneljük a gépbe a rajzot és a stúdióban egy képernyős tablettel kidolgozzuk. A felnik rajzolásánál viszont érdemes egyenesen a gépbe rajzolni, mert a gépen sokkal könnyebb és gyorsabb ötletelni.”

A fiatal autótervező hangsúlyozza, rengeteg mindent köszönhet a szüleinek , akik végig támogatták a gyerekkori álma megvalósításában, és biztosítottak számára minden ehhez szükséges feltételt.

Azoknak, akik hasonló pályára készülnek, Attila azt javasolja, hogy természetesen rajzoljanak sokat, kézzel papírra, később pedig már érdemes megismerkedniük 3D-modellező programokkal is:

„ A legfontosabb talán az, hogy el kell hinni, sikerülhet. Nem szabad azon aggódni, hogy mit fognak gondolni a rajzaimról, nem szabad félni megmutatni másoknak. Nyilván a szakmában már meg kell felelni bizonyos elvárásoknak, de fejben érdemes lazábban venni a magunk által támasztott elvárásokat, és bízni magunkban, hogy amit csinálunk, az elég jó.”

