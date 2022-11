Vonat ütközött személygépkocsival a komáromi járásbeli Bogya község vasúti átjárójánál

A helyszínre riasztott nagymegyeri tűzoltók bevetési parancsnoka, Gál Attila közölte a Paramtéterrel, hogy az ütközés során szerencsére nem történt személyi sérülés. Ez annál inkább örvendetes, mivel az autóban információink szerint egy gyermek is utazott.

A baleset a sűrű köd és a gépkocsivezető figyelmetlensége miatt következhetett be.

A helyszínre autóbuszt küldött a vasúttársaság, amellyel a személyvonat utasait szállítják tovább. A Szlovák Vasutak (ŽSR) arról is tájékoztatott a Facebookon, hogy a vonatpótló autóbusz Komáromtól egészen Diósförgepatonyig szállítja az utasokat, illetve ellenkező irányban is, mivel november 15-ig Dunaszerdahelyen is vágányzár van érvényben, aminek következtében Alistál és Diósförgepatony között már egyébként is autóbuszra kell szállni, Alistál és Bogya között pedig nem állomásozik személyvonat, amire átszállhatnának.

Egyébként alighogy helyreállhat majd a forgalom a vasúti átjáróban, már le is zárják azt. Hétfőn reggel 7-től kedd este 18 óráig ugyanis karbantartás miatt lezárják. Az autósok Gellér irányába kerülhetnek. Legutóbb erre három hete került sor, ami viszont nem mindenkinek tűnt fel, és egy Fabia bele is hajtott az átjárót határoló rámpába.

-para-